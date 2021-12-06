Москва, 6 декабря, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Если слухи об ухудшении состояния здоровья президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана верны, и он вынужден будет уйти с политической сцены, страну может ожидать период существенной политической нестабильности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Главная заслуга Эрдогана в том, что он умеет удерживать ситуацию внутри страны и не поддаваться внешнему давлению. И найдётся ли ещё такой лидер, который сможет удержать ситуацию внутри страны? Я не уверен. Возможно, в Турции начнётся раздрай, различные группы начнут выяснять друг с другом отношения. В этом случае об эффективной и напористой внешней политике придётся забыть. Турция погрязнет во внутренних раздорах и экономическом хаосе», — сказал эксперт.

По мнению эксперта, в Турции сейчас нет политиков, равных Эрдогану по масштабу и влиянию на общество.

Напомним, что в последнее время во многих СМИ появились предположения о том, что здоровье Эрдогана существенно ухудшилось.