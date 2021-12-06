Шираз, Иран, , 17:30 — REGNUM Авиалайнер иранской компании Aseman совершил вынужденную экстренную посадку в аэропорту города Шираз, сообщает 6 декабря телерадиовещательная корпорация ИРБИ.

Посадка самолета Lars_Nissen_Photoart

По предварительным данным, причиной стало возгорание двигателя. Причины возгорания выясняются.

Уточняется, что самолёт летел по маршруту Шираз — Маскат. О пострадавших или погибших на данный момент информации нет.

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