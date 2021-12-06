Петрозаводск, , 17:54 — REGNUM В столице Карелии, городе Петрозаводске, открылся молодежный центр вакцинации от коронавирусной инфекции. Он ориентирован в первую очередь на молодых людей от 18 лет. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Вакцинация Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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Здесь можно привиться и получить консультацию специалистов. Прививочная бригада будет также выезжать по заявкам на вакцинацию в учреждения образования Петрозаводска.

«Центр организован на базе Городской детской поликлиники № 1 (ул. Кирова, д. 21) и работает с 15:30 до 18:00 в будние дни. Сделать прививку в центре могут также люди других возрастных групп», — отметили в пресс-службе.

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