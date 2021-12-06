Архангельск, 6 декабря, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В Архангельской области медсестра перевела на счет мошенников почти 2,5 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM со ссылкой на УМВД сообщили в правительстве региона.

Телефонный мошенник

«29 ноября в Вельске медсестра стоматологической клиники с целью инвестирования перевела мошенникам порядка двух с половиной миллионов рублей, из них миллион 400 тысяч рублей она взяла в кредит, а остальные деньги одолжила у знакомых», — сообщили в ведомстве.

Еще одной жертвой преступников стала сотрудница Лешуконской ЦРБ. В середине ноября она оформила на себя кредиты в различных банках и перевела почти три миллиона рублей на «безопасные» счета неустановленных лиц. При этом двести тысяч рублей она оформила в кредит в своем поселении, а остальные деньги взяла в кредит в Архангельске.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела. Идет следствие.

Всего за неделю было совершено порядка 50 дистанционных мошенничеств и 19 краж денежных средств граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк России предложил обязать банки возвращать деньги пострадавшим от действий мошенников гражданам.