Токио, , 17:29 — REGNUM Въезд экспертов МАГАТЭ для осмотра «Фукусимы-1» пока откладывается — из-за того, что японские власти ограничили въезд иностранцев в страну на фоне COVID-19, передаёт 6 декабря.

Эксперт МАГАТЭ на атомной электростанции «Фукусима» IAEA Imagebank

Из-за появления информации о новом штамме коронавируса «Омикрон» визит ядерщиков перенесён на начало 2022 года.

Напомним, эксперты Международного агентства по атомной энергии планировали посетить печально известную АЭС в ближайшие дни. Им предстояло оценить, насколько хорошо работает очистка воды от радиации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, японцы решили после очистки воды от радиации слить большой объём воды с АЭС в океан. В воде оставался радиоактивный изотоп водорода тритий, а в остальном, как утверждают в Токио, вода безопасна.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Японии намерено перезапустить крупнейшую АЭС страны