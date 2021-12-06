Москва, 6 декабря, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Новый деловой центр «Парк Хуамин» на северо-востоке Москвы ввели в эксплуатацию. Об этом 6 декабря сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

Stroi.mos.ru Андрей Бочкарев

Многофункциональный комплекс «Китайский деловой центр «Парк Хуамин» расположен в Останкинском районе на улице Вильгельма Пика. Строительство велось за счёт инвестора.

В состав делового центра вошло 22-этажное здание пятизвёздочной гостиницы на 340 номеров, 12-этажный апарт-отель на 100 апартаментов, а также 31-этажное офисное здание и четырёхэтажный корпус общественного назначения.

Здания оборудованы лифтами, эскалаторами и движущимися пешеходными дорожками. Рядом с деловым центром сооружается традиционный китайский парк с элементами инфраструктуры, который после открытия будет доступен для всех желающих.

«В рамках этого проекта на территории Москвы воссоздали в миниатюре ландшафт парка китайского Императорского дворца», — сказал Бочкарёв.