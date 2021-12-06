Лима, , 17:42 — REGNUM

Защитники окружающей среды в Перу подвергаются нападениям со стороны наркомафии. 2 человека убиты, еще 4 считаются пропавшими без вести. Об этом LaRepublica сообщил 5 декабря глава программы лесных народов Перу (ORAU) Берлин Дикез.

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«Странные люди приходят в общины строить фермы. Когда вмешивается член общины, ему угрожают огнестрельным оружием.» — Берлин Дикез

«Коренные народы — ашанинкас, шипибо-конибо, аваджун и какатаибос — невидимы для правительств. Власти не защищают нас от угроз, которым мы подвергаемся со стороны торговцев наркотиками, лесорубов и захватчиков земель. Риск, с которым мы сталкиваемся, велик, и изо дня в день мы рискуем быть убитыми», — говорит Берлин Дикез, президент Региональной организации ORAU.

Опаснее всего в Санта-Марта, Синчи-Рока и Ямино — в этих районах в последние годы увеличились вырубка лесов и посевы коки.

По оценкам организации, более 15 тысяч гектаров лесов были разграблены мафией наркобизнеса в районе городов Ашанинка, Шипибо-Конибо, Аваджун и Какатайбос.

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