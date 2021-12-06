Санкт-Петербург, 6 декабря, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Смольный и АО «Метрострой Северной Столицы» (МССС) разработали три варианта организации выплат задолженностей бывшим сотрудникам обанкротившегося ОАО «Метрострой». Два из них вряд ли обрадуют работников проблемного предприятия, вся надежда на первый, но он может сорваться.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный

Как рассказали ИА REGNUM в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова, комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ), МССС и конкурсный управляющий ОАО «Метрострой» разработали «дорожную карту», которую представили 6 декабря бывшим сотрудникам компании-банкрота, часть которых уже перешла в МССС.

«Город делает всё возможное, чтобы вопрос оставшейся части выплат был решен как можно быстрее в законном порядке. С этой целью была разработана «Дорожная карта», — заметили в аппарате вице-губернатора.

В ней предусмотрены три варианта по выплате задолженности — заработной платы за сентябрь 2021 года (когда предприятие находилось в процедуре банкротства и производственная деятельность не осуществлялась), компенсаций за неиспользованные отпуска, положенных работникам при увольнении, а также зарплаты за период с 1 по 11 октября.

Согласно первому сценарию, в конце декабря 2021 года существенная часть задолженности, а речь идет о 332 млн рублей без учета налоговых и иных обязательных отчислений, будет готова к перечислению на банковские карты бывших и остающихся на сегодняшний день в штате ОАО сотрудников «Метростроя».

В рамках этого варианта 2 декабря Совет директоров МССС одобрил условия заключения долгосрочных арендных договоров с «Метростроем» и предоплаты по ним за несколько месяцев аренды.

«Тем самым, МССС получит в свое распоряжение движимое и недвижимое имущество «Метростроя», необходимое для выполнения работ по метростроению», — пояснили в аппарате Максима Соколова.

До конца текущего года МССС планирует получить аванс в рамках заключенного в октябре госконтракта на проектирование, реконструкцию и строительство новых объектов метрополитена Петербурга. Часть этих средств и будет направлена на предоплату в рамках договора с «Метростроем».

"После того как движимое и недвижимое имущество будет передано ОАО «Метрострой» и принято ОАО «Метрострой Северной Столицы», новый подрядчик переведёт в ОАО оплату по договору аренды. В конце декабря конкурсный управляющий ОАО произведет перечисление средств на карты, тем самым погасив существенную часть задолженности перед бывшими и числящимися в штате ОАО сотрудниками», — отметили в аппарате вице-губернатора Соколова.

Второй и третий сценарии разработаны на случай, если по независящим от города и конкурсного управляющего обстоятельствам реализация основного сценария будет неосуществима.

«Такая ситуация возможна, например, в случае если решение конкурсного управляющего по сдаче имущества ОАО в аренду будет оспорено в суде кем-то из кредиторов «Метростроя», и суд наложит обеспечительные меры», — пояснили в Смольном.

Так, второй вариант предполагает реализацию необремененного залогом недвижимого имущества «Метростроя» в срок до середины июня 2022 года, с последующей выплатой денег бывшим сотрудникам компании. Третий сценарий — истребование в судебном порядке конкурсным управляющим задолженности по работам, которые были приняты дирекцией транспортного строительства.

«Срок реализации данного сценария, по мнению конкурсного управляющего, может составить до одного года», — подытожили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова.

Напомним, из-за невыплаты зарплат сотрудники АО «Метрострой» обращались напрямую в Смольный с целью решения этой проблемы в конце ноября. На сегодняшний день подавляющее большинство бывших сотрудников компании-банкрота перешли в ОАО «Метрострой Северной Столицы», совместное предприятие правительства Петербурга и Группы ВТБ, получившее от правительства РФ статус единственного поставщика при выполнении работ по строительству метрополитена в Петербурге.