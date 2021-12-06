Ухта, Коми, , 17:15 — REGNUM В Коми из-за аварии на газопроводе без тепла остались жители нескольких поселков.

Газопровод Rkomi.ru

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС, авария произошла утром 6 декабря на участке межпоселкового газопровода «Ухта-Войвож».

В результате прекращена подача газа в четырех населенных пункта на территории городского округа «Ухта» и Сосногорского района: посёлки Кэмдин, Лайково, Верхнеижемский и Войвож.

В данных населенных пунктах проживают более 3900 человек, 241 жилой дом и 8 социально-значимых объектов. В настоящий момент котельные переведены на резервный вид топлива.

Ситуацию взяла под контроль прокуратура Ухты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Махачкале жители оставшихся без газа домов перекрыли улицу.