Вашингтон, , 17:15 — REGNUM Первая в истории США стратегия борьбы с коррупцией опубликована Белым домом, сообщает 6 декабря пресс-служба администрации американского президента.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Документ предполагает проведение ревизии в сфере оказания различной «межправительственной» помощи с целью более понятной отчётности получателей.

Новая антикоррупционная стратегия делает упор на «транснациональных измерениях» коррупции и предусматривает дополнительные меры, затрудняющие использование «американской и международной финансовых систем для сокрытия и легализации коррупционных доходов».

Антикоррупционную деятельность предлагается возвести в разряд приоритетов дипломатии США.

«Дипломатическое взаимодействие и иностранная помощь, в том числе по линии безопасности, имеют важное значение в усилиях США по противодействию коррупции. В комплексе эти усилия способны повысить возможности партнерских правительств бороться с коррупцией и поддерживать гражданское общество», — указано в опубликованном документе.

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