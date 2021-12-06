Вашингтон, 6 декабря, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Первая в истории США стратегия борьбы с коррупцией опубликована Белым домом, сообщает 6 декабря пресс-служба администрации американского президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Документ предполагает проведение ревизии в сфере оказания различной «межправительственной» помощи с целью более понятной отчётности получателей.

Новая антикоррупционная стратегия делает упор на «транснациональных измерениях» коррупции и предусматривает дополнительные меры, затрудняющие использование «американской и международной финансовых систем для сокрытия и легализации коррупционных доходов».

Антикоррупционную деятельность предлагается возвести в разряд приоритетов дипломатии США.

«Дипломатическое взаимодействие и иностранная помощь, в том числе по линии безопасности, имеют важное значение в усилиях США по противодействию коррупции. В комплексе эти усилия способны повысить возможности партнерских правительств бороться с коррупцией и поддерживать гражданское общество», — указано в опубликованном документе.