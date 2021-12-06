Челябинск, , 17:14 — REGNUM В 22 муниципалитетах Челябинской области зафиксирован рост инвестиций. Об этом сообщает областная Контрольно-счётная палата.

Инвестиции



За январь — сентябрь объём инвестиций по региону превысил 150 млрд.рублей. В лидерах оказались Челябинск, Магнитогорск, Кыштым, а также Сосновский, Варненский и Верхнеуральский районы.

Среди отстающих оказались Чебаркуль, Усть-Катав, Локомотивный, а также Уйский, Кунашакский и Кизильский районы. Если в целом, то 120,2 млрд рублей инвестиций составляют собственные средства организаций, а ещё 30,5 млрд — привлечённые.