Таллин, 6 декабря, 2021, 17:12 — ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

В понедельник, 6 декабря 2021 года, среднесуточная цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже стран Северной Европы впервые превысила 600 евро за мегаватт/час. Об этом сообщил эстонский порталerr.ee.

Минимальная цена на электроэнергию в течение понедельника составит 125 евро за мегаватт-час, максимальная — 626 евро с шести до семи часов вечера. Это новый рекордный максимум, установленный буквально вслед за предыдущим: 29 ноября 2021 года средняя стоимость электроэнергии составила 263,96 евро за мегаватт-час.

С нынешней осени цены на электроэнергию в Эстонии уже неоднократно обновляли рекордные значения. До начала периода резкого роста цен на электричество в 2021 году самый высокий показатель в эстонской ценовой зоне биржи был зафиксирован 20 июля 2014 года, когда среднесуточная стоимость электроэнергии составила 124,77 евро за мегаватт-час.