Ярославль, 6 декабря, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев 6 декабря встретился с лидером всероссийской политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» Сергеем Мироновым. Встреча прошла в Правительстве Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области Сергей Миронов и Михал Евраев

Во встрече сначала принимали участие депутаты Госдумы от Ярославской области Анатолий Лисицын и Анатолий Грешневиков, а затем Евраев и Миронов провели двустороннюю встречу.

«Я очень рад, что мой земляк, петербуржец, выпускник, как и я, юридического факультета петербургского университета, возглавил Ярославскую область. Впереди большая созидательная, не сомневаюсь, работа. Я уверен, что потенциал социалистической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду», которая на прошедших выборах нашла серьёзную поддержку у избирателя в Ярославской области, этот потенциал тоже будет востребован и уверен, что самая главная наша общая задача — работать на благо жителей Ярославской области и на то, чтобы Ярославская область процветала», — рассказал глава справедливороссов.

Позитивно о прошедшей встрече отозвался и врио губернатора региона Михаил Евраев.

«Я хотел бы начать со слов признательности Сергею Михайловичу за внимание к Ярославской области. Мы рады, что у нас встреча содержательная, конструктивная сегодня. Мы обсудили все наиболее острые вопросы, которые волнуют жителей Ярославской области. Вы знаете, что этих вопросов немало. И беседа прошла в тёплом, конструктивном диалоге, в котором мы и планируем дальше работать. Для нас это крайне важно. И нам важно, чтобы мы те проблемы, которые волнуют жителей, совместно решали. Я уверен, что так и будет. Мы все к этому силы приложим. Поэтому только тёплые самые слова могу сказать о той встрече, которая у нас прошла», — отметил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Напоследок Сергей Миронов подчеркнул, что нынешняя встреча — это только начало общения с главой Ярославской области.