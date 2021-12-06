Берлин, 6 декабря, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Одобрение коалиционное соглашение в Германии получило от партии «Союз 90/Зелёные», сообщили её представители 6 декабря журналистам по итогам внутрипартийного голосования.

greens_climate Зелёные

Так, 86% участвовавших в голосовании согласились с предложенным вариантом договора. Голосовали 56% членов партии.

Теперь, когда коалиционный договор одобрен всеми его участниками (также Социал-демократической партией Германии и Свободной демократической партией), он будет официально утверждён: подписание состоится завтра, 7 декабря.

На следующий день после этого, 8 декабря, правительство во главе с Олафом Шольцем будет приведено к присяге.