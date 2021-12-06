Бишкек, , 17:05 — REGNUM Генеральная прокуратура Киргизии выявила крупную коррупционную схему в энергетическом секторе республики. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа сегодня, 6 декабря.

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Следствие установило, что в результате противоправных действий сотрудников распределительных компаний «Ошэлектро», «Жалалабатэлектро», «Востокэлектро» и «Северэлектро» государству нанесён ущерб на 897,3 млн сомов (более 780,2 млн рублей).

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В ведомстве пояснили, что на эту сумму энергетики незаконно списали долги абонентов по оплате за электроэнергию в период с 2016 по 2020 годы включительно.

Также, как отмечают в генпрокуратуре, недобросовестные сотрудники энергокомпаний в своих интересах добавили в список должников большое количество абонентов, личности которых не были установлены, а их адреса не существуют.

Генеральная прокуратура Киргизии возбудила по этим многочисленным фактам четыре уголовных дела по статье «Коррупция».

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