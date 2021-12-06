Тверь, 6 декабря, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Гимн Александру Невскому в честь Дня памяти благоверного великого князя исполнил сводный хор в Тверском музыкальном колледже имени М.П. Мусоргского 5 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. 6 декабря отмечается День памяти благоверного великого князя Александра Невского, в связи с датой к жителям Тверской области, представителям духовенства обратился губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Художник Юрий Пантюхин Александр Невский

«Русский классик Николай Михайлович Карамзин написал о святом князе в «Истории государства Российского»: «Добрые россияне включили Невского в лик своих ангелов-хранителей, и в течение веков приписывали ему, как новому небесному заступнику Отечества, разные благоприятные для России случаи». Нет сомнения в небесном заступничестве благоверного великого князя Александра Невского и за нашу землю, православное Верхневолжье», — отметил Игорь Руденя.

Накануне, 5 декабря, в Тверском музыкальном колледже имени М.П. Мусоргского состоялся гала-концерт лауреатов XIV областного открытого конкурса «Между двух столиц», посвященного 800-летию Александра Невского. Участие в концерте приняли академические хоровые коллективы, вокальные ансамбли и солисты детских школ искусств из Твери и области — всего около 700 исполнителей.

Главным событием гала-концерта стало исполнение сводным хором лауреатов Гимна святому благоверному князю Александру Невскому.

Добавим, что в декабре и январе тверской Театр юного зрителя проводит выездную литературно-музыкальную читку «Александр Невский. Взгляд сегодня». В постановке используются отрывки из летописей, современные исторические изыскания, биография Александра Невского, ведется осмысление Невской и Чудской битв. Спектакль отвечает на вопросы: почему Александр Невский не проиграл ни одного сражения и за что он причислен к лику святых? Спектакль пройдет 18 декабря в Селижарово, 25 января в Старице.

В регионе уже состоялся целый ряд мероприятий, приуроченных к 800-летию Александра Невского. В июле в регион прибыл ковчег с мощами святого благоверного князя Александра Невского. Исторический крестный ход проходил по маршруту перемещения святых мощей из Владимира в Санкт-Петербург, которое состоялось в 1723 году.

В мае 2021 года Тверская область провела публичные чтения «Александр Невский в истории России», участие в которых приняли ведущие ученые, краеведы, сотрудники музеев, библиотек Верхневолжья и других регионов страны. В библиотеке им. А.М. Горького открылась выставка, посвященная 800-летию со дня рождения Александра Невского с редкими изданиями о жизни и подвиге государственного деятеля и полководца. Кроме того, в Верхневолжье впервые прошел региональный детско-юношеский конкурс чтецов «Александр Невский — великое имя России».

Жизнь знаменитого полководца, государственного деятеля Александра Невского тесно связана с Верхневолжьем. В 1239 году в Торопце, на родине его матери, Александр Невский венчался со своей женой, полоцкой княжной Александрой Брячиславной. В 1245 году новгородское войско под предводительством князя освободило город от литовских захватчиков. Отцом Михаила Тверского был родной брат Александра Невского, князь Ярослав Ярославович.