6 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Если обострение с Западом будет носить необратимый характер, у белорусского президента не останется альтернативы кроме быстрейшего объединения с Россией в рамках Союзного государства.

Александр Савельев, , 17:29 — REGNUM Белоруссия опять в центре внимания политиков и мировых СМИ. Миграционный кризис, громкие заявления А. Г. Лукашенко о возможности размещения российского ядерного оружия в Белоруссии, о принадлежности Крыма России и готовности посетить российский Крым вместе с президентом РФ В. В. Путиным вызвали шквал комментариев.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Нелегальная миграция действительно является одной из острейших проблем для Евросоюза — там помнят кризис 2015 года, когда всего за 10 месяцев Европу наводнили около 1,5 млн беженцев. Значительная часть их попала в Европейский союз через Турцию, которую даже стали называть хабом для нелегальной миграции.

Сейчас такое же определение применяют к Белоруссии. Однако между миграционным кризисом 2015 года и нынешним есть серьезные различия. Турция имеет протяженную (более 1000 км) границу с Сирией и Ираком, откуда люди бежали от войны, разрухи и голода, в основном, что очень важно, нелегально переходя границу с Турцией. Анкара, разумеется, использовала этот кризис в своих отношениях с Евросоюзом и в результате добилась выгодных для себя соглашений, но сам кризис носил объективный характер.

В случае Белоруссии имеет место скорее хорошо организованная нелегальная бизнес-миграция. Страна не граничит ни с одним из государств Ближнего Востока; беженцы добирались до Минска самолетами (в том числе чартерными) «Белавиа», предварительно получив белорусскую визу. Эти рейсы помогли попавшему под санкции национальному авиаперевозчику Белоруссии удержаться на плаву. Затем, зачастую организованно, мигранты доставлялись на границу Белоруссии с членами Евросоюза Литвой и Польшей, чтобы в конечном счете осесть в Германии с ее либеральным миграционным законодательством.

Мигранты у транспортно-логистического центра возле пункта пропуска Брузги President.gov.by

Неудивительно, что в Евросоюзе по-разному относятся к объективному, в значительной степени стихийному кризису 2015 г., пусть даже использованному Анкарой для достижений своих политических и экономических целей, и нынешнему, рукотворному, независимо от того, имеют ли к нему отношение белорусские власти или не имеют.

Резкие противоречия между Минском, с одной стороны, и Польшей и Литвой, с другой, никак не оправдывают крайнюю жестокость, с которой европейские гуманисты и поборники прав человека (исключительно в собственной интерпретации) пресекают попытки мигрантов перебраться в ЕС. Во время своего разговора с президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой 5 декабря 2021 г. В. В. Путин указал на то, что действия польских властей никак не вяжутся с принципами гуманного обращения с мигрантами.

На фоне резкого обострения отношений с Евросоюзом и взаимных обвинений в ведении гибридной войны А. Г. Лукашенко сделал громкое заявление о возможности размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии и о сохранении с советских времен в рабочем состоянии необходимой инфраструктуры. Это было сказано в ходе интервью президента РИА Новости и не носит официального характера. Кроме того, белорусский президент оговорил условие, при котором он пойдет на этот шаг: размещение американского ядерного оружия в Польше. В Москве сдержанно отреагировали на этот демарш. Курирующий заместитель министра МИД РФ С. А. Рябков заявил: «Мы услышали сигнал президента Лукашенко, приняли его к сведению», добавив, что рассматривает этот вопрос в контексте Договора о нераспространении ядерного оружия. В переводе с дипломатического это означает, что Россия против любого географического расширения присутствия ядерных вооружений, особенно вблизи своих границ. Об этом же, но уже применительно не только к Польше, а к Украине и отношениям Россия — НАТО, говорили и президент России В. В. Путин, и министр иностранных дел С. В. Лавров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью международному информационному агентству Россия сегодня President.gov.by

Еще одним «сигналом», сделанным А. Г. Лукашенко в ходе интервью РИА Новости, стало изъявление готовности посетить Крым вместе с В. В. Путиным. Некоторые оптимисты в России, в том числе из официальных лиц, поспешили с заявлениями о признании Белоруссией Республики Крым и Севастополя субъектами Российской Федерации. На практике существует несколько способов официального признания того или иного факта международной жизни, и среди них нет ни ответов на вопросы в интервью, ни даже посещения той или иной территории. Официальное заявление главы государства или его МИДа, дипломатическая нота, открытие консульства — только такие шаги могут убедительно свидетельствовать, что союзная России Республика Беларусь под руководством президента Лукашенко признает территориальную целостность РФ.

В России от Смоленска до Хабаровска функционируют 17 белорусских консульств, включая консульский отдел при посольстве. Лучшим доказательством признания Крыма частью России будет открытие 18-го — в Симферополе.

Белорусский президент известен умением быстро менять свою позицию в зависимости от политической конъюнктуры и затягивать решение вопросов, которые, по его мнению, несут угрозу его власти. Примеров тому много: от заявлений, что Белоруссия участвовала в чужих войнах (имея в виду в том числе Великую Отечественную), до де-факто саботажа российско-белорусской интеграции и построения реального, а не бумажного Союзного государства.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

Резкая риторика А. Г. Лукашенко остается только риторикой и позволяет ему «отыграть назад» тогда, когда он посчитает это нужным. Вполне вероятно, что его реальной целью является через обострение восстановить полномасштабные отношения с Евросоюзом и Западом, добиться снятия санкций и официального признания в качестве законного президента Белоруссии, которое не последовало после выборов в августе 2020 года. Если Лукашенко этого добьется, неизбежно дальнейшее проведение политики «многовекторности» с дрейфом в сторону Запада и требованиями экономических преференций от России. Будет продолжаться травля российских СМИ, российские граждане будут задерживаться по политическим мотивам или в результате провокаций третьих стран, как «вагнеровцы».

Если же обострение с Западом будет носить необратимый характер, у белорусского президента не останется альтернативы кроме быстрейшего объединения с Россией в рамках Союзного государства. В этом случае, поделившись суверенитетом, который часто путают с личной властью, Лукашенко сможет сохранить Белоруссию и продлить, пусть на других условиях, свое правление и политическую жизнь.