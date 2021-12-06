Москва, , 17:34 — REGNUM Для казахстанских элит благом стало бы освобождение пророссийиского блогера Ермека Тайчибекова. Об этом 6 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог Пётр Коломец.

Ермек Тайчибеков. Фото из личного архива Е. Тайчибеков

«Для Казахстана было бы лучшим выходом отпустить Тайчибекова», — заявил эксперт.

Пётр Коломец «Я и понимаю и не понимаю логики казахстанских элит. Для них Ермек давно уже должен был стать головной болью, через СМИ, через общественный резонанс. Они же постоянно вынуждены и будут вынуждены о нём вспоминать. Не проще ли отпустить? Думаю, Ермек покинул бы Казахстан и перестал был для них раздражителем».

«Мы не даём и не дадим забыть о нём, мы будем бороться за его освобождение постоянно», — заключил политолог.

Напомним, что сегодня в Казахстане состоялось судебное заседание, где против пророссийского блогера Ермека Тайчибекова, приговоренного к семи годам заключения строгого режима, были выдвинули новые обвинения.