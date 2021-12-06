Москва, 6 декабря 2021, 17:34 — REGNUM Для казахстанских элит благом стало бы освобождение пророссийиского блогера Ермека Тайчибекова. Об этом 6 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог Пётр Коломец.
«Для Казахстана было бы лучшим выходом отпустить Тайчибекова», — заявил эксперт.
«Мы не даём и не дадим забыть о нём, мы будем бороться за его освобождение постоянно», — заключил политолог.
Напомним, что сегодня в Казахстане состоялось судебное заседание, где против пророссийского блогера Ермека Тайчибекова, приговоренного к семи годам заключения строгого режима, были выдвинули новые обвинения.