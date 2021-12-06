Москва, 6 декабря 2021, 17:34 — REGNUM Для казахстанских элит благом стало бы освобождение пророссийиского блогера Ермека Тайчибекова. Об этом 6 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог Пётр Коломец.

Ермек Тайчибеков. Фото из личного архива Е. Тайчибеков
Ермек Тайчибеков. Фото из личного архива Е. Тайчибеков

«Для Казахстана было бы лучшим выходом отпустить Тайчибекова», — заявил эксперт.

«Я и понимаю и не понимаю логики казахстанских элит. Для них Ермек давно уже должен был стать головной болью, через СМИ, через общественный резонанс. Они же постоянно вынуждены и будут вынуждены о нём вспоминать. Не проще ли отпустить? Думаю, Ермек покинул бы Казахстан и перестал был для них раздражителем».
Пётр Коломец

«Мы не даём и не дадим забыть о нём, мы будем бороться за его освобождение постоянно», — заключил политолог.

Напомним, что сегодня в Казахстане состоялось судебное заседание, где против пророссийского блогера Ермека Тайчибекова, приговоренного к семи годам заключения строгого режима, были выдвинули новые обвинения.