Киев, 6 декабря, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона об «экономическом паспорте» для граждан страны, сообщает 6 декабря официальный сайт украинского парламента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Законопроект заявлен как неотложный. Текст законопроекта на сайте не опубликован.

Ранее Зеленский заявлял о намерении инициировать закон об экономическом паспорте гражданина с персональным счётом, на котором можно было бы копить плату за использование недр Украины.

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