Каракас, 6 декабря, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Хуан Гуайдо, признанный более чем сотней стран временным президентом Венесуэлы, поблагодарил президента США Джо Байдена за приглашение на Саммит за демократию, который состоится 9 и 10 декабря.

Asambleanacional.gob.ve Хуан Гуайдо

«Мы благодарим президента Джо Байдена и его администрацию за приглашение на саммит за демократию. Столкнувшись с диктатурой, мы боремся за восстановление демократии в Венесуэле», — сообщил политик в своем твиттере.

Он заверил, что саммит проясняет «глобальную угрозу», исходящую от диктатуры, авторитаризма и популизма, и объединяет «страны мира стремлении к защит демократических ценностей и основных прав».

Мероприятие пройдет с 9 по 10 декабря и будет посвящено трем темам: борьбе с авторитаризмом, коррупцией и защите прав человека.