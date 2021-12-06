Минск, 6 декабря, 2021, 17:01 — ИА Регнум. В ответ на международные «антибелорусские» санкции, которые в МИД Белоруссии считают незаконными, совмин постсоветской республики ввёл свои ограничительные меры. Об этом говорится в опубликованном 6 декабря сообщении МИД Белоруссии.

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«В качестве ответных мер на незаконное внешнее санкционное давление, направленное на подрыв суверенитета Белоруссии и ухудшение благосостояния белорусских граждан, в целях защиты национальных интересов правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции. Соответствующее постановление будет подписано в кратчайшие сроки», — сказано в официальном сообщении.

Заверяя в способность принять «необходимые меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами из дружественных стран», в МИД Белоруссии пообещали также ответить на санкции, применённые к белорусскому госмонополисту «Белавиа» после майского инцидента с рейсом ирландской авиакомпании Ryanair ради ареста основателя оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.Согласно заявлению, ограничительные меры затронут авиаперевозчиков из Британии и Евросоюза.

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«Расширены списки лиц, чей въезд на территорию Республики Беларусь и Союзного государства нежелателен, из стран, которые на системной основе дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций, — добавили в МИД Белоруссии. — В качестве одной из самых существенных мер противодействия внешнему давлению коллективного Запада и укрепления своей экономической безопасности Республика Беларусь продолжит реализацию Союзных программ и укрепление экономической интеграции с Российской Федерацией, а также выстраивание прочных торгово-экономических связей с партнерами по ЕАЭС и со странами «дальней дуги».

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«Будет реализован ряд иных шагов непубличного характера. Меры носят ответную природу и могут быть отменены, если затронутые ими страны и группы стран откажутся от ущербной логики времен «холодной войны», вернутся на путь конструктивного сотрудничества в интересах сохранения мира и стабильности на европейском континенте и будут в полном объеме исполнять принятые на себя международные обязательства», — констатировали в белорусском министерстве.

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