Челябинск, , 17:00 — REGNUM В Челябинске скончалась одна из сотрудниц филиала компании «АСКО-Страхование», у которой ранее отозвали лицензию. Об этом пишут СМИ.

Страхование

Cbr.ru

По данным изданий, ей стало плохо в момент, когда в офис вошли представители внешней администрации и отстранили всех от работы. Как пишет 74.ru, на скорой помощи женщину отвезли в больницу и там она умерла.

Сотруднице было 66 лет. Она работала в компании со дня основания.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензию у «АСКО-Страхования» отозвали на прошлой неделе.

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