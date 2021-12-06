Челябинск, 6 декабря, 2021, 17:00 — ИА Регнум. В Челябинске скончалась одна из сотрудниц филиала компании «АСКО-Страхование», у которой ранее отозвали лицензию. Об этом пишут СМИ.

Cbr.ru Страхование

По данным изданий, ей стало плохо в день, когда в офис вошли представители внешней администрации и отстранили всех от работы. Как пишет 74.ru, на скорой помощи женщину отвезли в больницу и там она умерла.

Сотруднице было 66 лет. Она работала в компании со дня основания.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензию у «АСКО-Страхования» отозвали на прошлой неделе.