Москва, , 16:59 — REGNUM Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и новогодних подарков. Об этом сообщает 6 декабря пресс-служба ведомства.

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Как уточняется, горячие линии будут работать в период с 6 по 17 декабря во всех субъектах Федерации.

«Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детских товаров, в том числе одежды, обуви, игрушек, детского питания и книжной продукции, дадут рекомендации по выбору карнавальных костюмов и сладких новогодних подарков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при необходимости специалисты ведомства также могут помочь в оформлении претензии в адрес продавца.

Номера телефонов, по которым проводятся консультации, а также адреса консультационных центров и пунктов размещены на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.