Вашингтон, , 18:11 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена разработаластратегию по борьбе с коррупцией, сообщают 6 декабря местные СМИ со ссылкой на источники в Белом доме.

Коррупция

Это будет первая в истории США правительственная стратегия по противостоянию коррупции. Ожидается, что официальное объявление поступит позже 6 декабря.

В рамках стратегии особое внимание будет сконцентрировано на том, чтобы своевременно реагировать на транснациональный аспект коррупции и не дать использовать американскую и международную финансовую систему для отмывания денег.

Также Белый дом намерен снизить количество сделок, которые оплачиваются наличными. За выполнением правил будут следить минфин, госдепартамент и агентство США по международному развитию (USAID).

Напомним, что США на фоне заявлений Вашингтона о непрерывных усилиях по борьбе с коррупцией, стали крупнейшим убежищем для незаконно нажитых капиталов и налоговых преступников. Об этом сообщило британское издание Guardian.