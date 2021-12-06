София, , 16:58 — REGNUM С сегодняшнего дня (с 6 декабря) 96 тысяч софийских учеников с 1-го по 12-й классы, или 70% всех школьников болгарской столицы, приступили к обучению в очном режиме. Об этом 6 декабря сообщило Радио Болгария.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По данным министерства образования, учебный процесс проходит в плановом режиме: в школьные кабинеты были допущены только те дети, которые прошли тесты на отсутствие коронавирусного заболевания или представили документы о наличии прививок от COVID-19. Согласно официальной информации, учащиеся, отказавшиеся от тестирования, продолжат заниматься на дому.

Предполагается, что с 7 декабря активный учебный процесс возобновится и в других регионах страны. «Все школы Болгарии располагают достаточным количеством тестов, угрозы срыва образовательного процесса нет», — говорится в заявлении минобразования Болгарии.

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