Тверь, , 16:57 — REGNUM Вышневолоцкий областной драматический театр отмечает 125-летие со дня основания 6 декабря. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, губернатор Игорь Руденя поздравил с юбилеем труппу театра, ветеранов театрального искусства, а также зрителей.

Один из старейших провинциальных театров — Вышневолоцкий драмтеатр Пресс-служба правительства Тверской области

«Все эти годы театр объединяет ценителей драматического искусства. Продуманная репертуарная политика, уважение к зрителю и верность традициям русской сцены — залог успеха и авторитета Вышневолоцкого театра. Уверен, что успешное участие в федеральных проектах позволит вам выйти на новый творческий уровень и вписать новые страницы в театральную летопись Верхневолжья», — говорится в поздравлении губернатора.

Вышневолоцкий областной драматический театр является одним из старейших провинциальных театров России. Он был создан в 1896 году по инициативе Почетного гражданина, потомственного купца Николая Никифоровича Федорова как драмкружок. В 1917 году драматический кружок был реорганизован в Центральный рабочий клуб, а в 1918-м — в Народный театр Вышневолоцкого Совдепа (Совета депутатов трудящихся). Свою работу театр прекратил в 1941 году — актёры ушли на фронт или работали как фронтовые артисты. На подмостки труппа вернулась в 1942 году, и за годы войны сыграли свыше 1,6 тыс. спектаклей, дали около 800 концертов.

В послевоенные годы в каждом сезоне театр выпускал 18−20 новых постановок и показывал свыше 500 спектаклей в год. Гордостью Вышневолоцкого драмтеатра являются народные артисты РСФСР Олег Павлович Лелянов, Валентина Алексеевна Литвинова, Анатолий Васильевич Иванов, заслуженные артисты РСФСР Валентина Федоровна Зуховицкая, Валентина Ивановна Белоцерковская, Вера Сергеевна Затепякина, Николай Серапионович Лаптев, Борис Сергеевич Грачев и многие другие. В Вышневолоцком театре детские годы провёл будущий Народный артист СССР Муслим Магомаев — сын актрисы театра Айшет Кинжаловой. В Вышнем Волочке, он получил начальное музыкальное образование в местной музыкальной школе.

Сегодня Вышневолоцкий областной драматический театр активно привлекает молодую аудиторию, участвует в международных фестивалях, гастролирует. Ежегодно труппа театра представляет свои спектакли в Тверской области, а также в Москве, Ярославле, Рыбинске, Угличе, Мышкине, Великих Луках, Новомосковске, Дзержинске.

С 2017 года театр участвует в федеральной программе «Культура Тверской области», благодаря которой ежегодно обновляет материально-техническую базу и ставит новые спектакли. При федеральной поддержке появились такие постановки как «Дракон», «За чем пойдешь, то и найдешь», «История страсти», «А зори здесь тихие…», «Снежная королева», «Маскарад», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и другие. Для театра закуплены мобильное мультимедийное оборудование, лазерный видеопроектор, экран прямой проекции, обновлено оборудование для сцены, швейного и столярного цехов. Также приобретен необходимый для гастролей театра автобус. В рамках программы «Охрана объектов культурного наследия» в театре планируется провести ремонт фасада и мягкой кровли, обновить автоматическую систему пожаротушения.