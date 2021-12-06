Казань, 6 декабря, 2021, 17:04 — ИА Регнум. В Татарии расследуют уголовное дело, возбужденное после дорожно-транспортного происшествия с участием трамвая, в результате которого побила девочка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Дорожный знак

Смертельная авария произошла в Казани днем 6 декабря. Под трамвай на улице Гвардейской попала 11-летняя девочка. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ч. ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Казани в ДТП с участием трамвая попала девочка, на вид ребенку было 15 лет. По данным МУП «Метроэлектротранс», ребенок перебегал дорогу в неположенном месте, трамвай резко затормозил, но остановиться не успел из-за длинного тормозного пути.

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