Москва, 6 декабря 2021, 16:56 — REGNUM В России величина ключевой ставки пока остается очень благоприятной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал высказывание главы Сбербанка Германа Грефа, который сказал, что ключевая ставка Банка России «еще низковата».

Процентная ставка
Процентная ставка

«В общем я с Грефом согласен. Сегодня ключевая ставка Центрального банка РФ является отрицательной, — сказал Остапкович. — Ключевая ставка у нас сегодня 7,25%, а инфляция — 8,13% и даже 8,3%. То есть мы фактически по этой ставке даем деньги в долг и не перебиваем инфляцию. Как и в других странах. То есть Греф предлагает поднять ставку. И это соответствует монетарной теории. Но пока у нас ставка очень благоприятная».

Напомним, как сообщалось ранее, Греф предположил, что, скорее всего, БЦ РФ продолжит повышать ставку.

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