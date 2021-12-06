Москва, , 16:56 — REGNUM В России величина ключевой ставки пока остается очень благоприятной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал высказывание главы Сбербанка Германа Грефа, который сказал, что ключевая ставка Банка России «еще низковата».

Процентная ставка

«В общем я с Грефом согласен. Сегодня ключевая ставка Центрального банка РФ является отрицательной, — сказал Остапкович. — Ключевая ставка у нас сегодня 7,25%, а инфляция — 8,13% и даже 8,3%. То есть мы фактически по этой ставке даем деньги в долг и не перебиваем инфляцию. Как и в других странах. То есть Греф предлагает поднять ставку. И это соответствует монетарной теории. Но пока у нас ставка очень благоприятная».

Напомним, как сообщалось ранее, Греф предположил, что, скорее всего, БЦ РФ продолжит повышать ставку.

Читайте ранее в этом сюжете: «Инфляция в РФ – это горе, но не беда» – экономист ВШЭ Остапкович