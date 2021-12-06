Москва, , 16:54 — REGNUM В России внутренняя инфляция достигнет пика в январе-феврале 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Инфляция Pixabay.com

«Инфляция — это горе, но это не беда. Беда — это когда не растут доходы. У нас уже с 2014 года семь лет падают или стагнируют доходы. А с инфляцией живут все страны. Ее все государства закладывают в бюджет, — сказал Остапкович. — Наша внутренняя инфляция достигнет пика в январе-феврале 2022 года. И где-то начиная с марта начнется точка перелома и откат. Ведь поднятие ключевой ставки всегда заглушает инфляцию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович объяснил, насколько для РФ опасна ползучая инфляция.

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