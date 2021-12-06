Москва, , 16:54 — REGNUM В ползучей инфляции в РФ нет ничего страшного. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«От нуля до 10% — это ползучая инфляция. И она идет во всем мире. Из 193 стран, входящих в ООН, только восемь стран сидят на нулях или на дефляции. Все остальные живут с инфляцией, — сказал Остапкович. — А вот если инфляция от 10% до 50−100% — это галопирующая инфляция. С ней уже сложнее бороться. В ползучей инфляции нет ничего страшного. Главное в том, чтобы темп роста доходов был выше темпов роста инфляции. В 2003—2008 годы годовой темп роста ВВП был 6,5%, инвестиции двузначные. А инфляция меньше 10% не спускалась. И никто за ней не смотрел. Потому что доходы росли на 12−13%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович рассказал, какую роль в сдерживании роста инфляции сыграет российская сфера услуг.

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