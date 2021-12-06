Ростов-на-Дону, , 16:53 — REGNUM Ростовские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника по оперативной работе — начальника уголовного розыска межмуниципального отдела МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Экс-полицейский обвиняется в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 6 декабря.

Уголовное дело 63.мвд.рф

Следователи полагают, что сотрудник уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Адыге-Хабльский» во время служебной командировки в Ростове-на-Дону потребовал взятку от матери предполагаемого мошенника. За освобождение мужчины от уголовного преследования полицейский потребовал 1,6 млн рублей. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

Сотрудник полиции был задержан с поличным и заключён под стражу.

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