Ростов-на-Дону, 6 декабря, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Ростовские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника по оперативной работе — начальника уголовного розыска межмуниципального отдела МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Экс-полицейский обвиняется в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 6 декабря.

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Следователи полагают, что сотрудник уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Адыге-Хабльский» во время служебной командировки в Ростове-на-Дону потребовал взятку от матери предполагаемого мошенника. За освобождение мужчины от уголовного преследования полицейский потребовал 1,6 млн рублей. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

Сотрудник полиции был задержан с поличным и заключён под стражу.