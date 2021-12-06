Малага, Испания, , 16:53 — REGNUM Массовое заражение COVID-19 произошло в городе Малаге (Андалусия, Испания), сообщает 6 декабря EFE.

Врачи Цитата из х/ф «Обыкновенный человек». Реж. Александр Столбов. 1956. СССР

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Болезнь поразила медперсонал: тест выявил коронавирус у 68 человек. Эти люди неделю назад вместе побывали на торжественном обеде.

Добавим, что весь медперсонал больницы привит от коронавируса. В основном заболевшие легко переносят COVID-19.

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