Москва, 6 декабря, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Импортная инфляция в РФ составляет почти 40% от российской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, инфляция в РФ удержится в пределах 8,5−9% только за счет ситуации в сфере услуг.

ИА REGNUM Инфляция

«Все дело в том, что в сфере услуг очень маленькая импортная составляющая. В основном импортная инфляция, которая составляет 40% от нашей инфляции, давит на продовольственные и непродовольственные товары, — сказал Остапкович. — Все-таки услуги мы формируем сами внутри страны, и импортная инфляция не давит на услуги так сильно. Поэтому в сфере услуг инфляция будет меньше, что будет влиять на общий индекс потребительских цен. Но продовольствие выйдет к 11%. А для людей это очень существенно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович рассказал, ждать ли в РФ двузначной инфляции.