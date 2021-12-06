Санкт-Петербург, , 16:58 — REGNUM Часть территории парка Малиновка на востоке Петербурга, которую хотели отдать под строительство храмового комплекса, планируют вернуть обратно в статус зеленых насаждений, заявил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. О позиции спикера сообщила 6 декабря пресс-служба парламента.

Парк Малиновка Ковез

«Граждане неоднократно обращались к депутатам с просьбами не допустить никакого строительства в парке или на прилегающих участках, проводились даже митинги и пикеты. Теперь в этой проблеме будет поставлена точка», — сказал Бельский.

Напомним, что жители Красногвардейского района активно защищали парк от застройки, выступая с протестами и организовывая митинги, чтобы повлиять на судьбу территории Малиновки, которую они хотят видеть только в качестве парка.

После принятия соответствующего постановления Заксобрания площадь парка Малиновка официально увеличится почти на два гектара, с 14,42 до 16,3013 га. Однако возврат этих территорий в статус зеленой зоны всё равно не обеспечит выполнение нормы зеленых насаждений в Красногвардейском районе. До необходимой нормы в 12 кв. м на человека, установленной законом, не хватит около 3,7 кв. м.

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