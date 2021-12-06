Тамбов, , 16:51 — REGNUM В Тамбовской области более 60 тысяч школьников и студентов получили в 2021 году доступ к современному цифровому оборудованию и полезным информационным сервисам благодаря нацпроекту «Образование», сообщили ИА REGNUMв областном управлении информационной политики

Новое оборудование Tambov.gov.ru

Тамбовская область активно участвует в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». На его реализацию в 2021 году выделено почти 110,5 млн рублей, большая часть которых — средства федерального бюджета.

Компьютерным, мультимедийным и презентационным оборудованием по нацпроекту оснащены 52 школы и колледжа области. Теперь современная техника позволяет серьезно прокачать процесс обучения, применять интерактивные формы и методы обучения. Но главное — она дает равные возможности ребятам из сельских и городских школ, желающим получить качественное образование, подчеркивают власти.

По нацпроекту «Образование» в уходящем году также создан и открыт второй в регионе Центр цифрового образования детей «IT-куб». Он находится в Мичуринске на базе школы № 5, которая известна как «Научно-технический центр имени И.В. Мичурина». По программам дополнительного образования IT-направленности в нем обучаются 260 детей.

Как сообщили в управлении образования и науки области, по итогам 2021 года текущие ключевые показатели эффективности федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в Тамбовской области выполнены в полном объеме. Сейчас идет подготовка к закупочным процедурам в рамках создания цифровой образовательной среды на 2022 год.