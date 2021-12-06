Тамбов, 6 декабря, 2021, 16:51 — ИА Регнум. В Тамбовской области более 60 тысяч школьников и студентов получили в 2021 году доступ к современному цифровому оборудованию и полезным информационным сервисам благодаря нацпроекту «Образование», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Новое оборудование

Тамбовская область активно участвует в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». На его реализацию в 2021 году выделено почти 110,5 млн рублей, большая часть которых — средства федерального бюджета. Компьютерным, мультимедийным и презентационным оборудованием по нацпроекту оснащены 52 школы и колледжи области.

По нацпроекту «Образование» в 2021 году также создан и открыт второй в регионе Центр цифрового образования детей «IT-куб». Он находится в Мичуринске на базе школы № 5, которая известна как «Научно-технический центр имени И. В. Мичурина». По программам дополнительного образования IT-направленности в нем обучаются 260 детей.

«По итогам 2021 года в регионе выполнены все ключевые показатели эффективности федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Новая техника позволит использовать в обучении интерактивные формы и методы. А главное, позволит обеспечить равные возможности для качественного образования ребятам из сельских школ наравне с городскими», — подчеркнул временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

Как сообщили в управлении образования и науки области, сейчас идет подготовка к закупочным процедурам в рамках создания цифровой образовательной среды на 2022 год.