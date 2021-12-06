Москва, , 16:51 — REGNUM Общий индекс продовольственных цен в России едва ли достигнет двухзначных величин, чего нельзя сказать о продовольственной инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал высказывание главы ВТБ Андрея Костина, который предположил, что инфляция в РФ, скорее всего, не доберется до двузначных показателей.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Все дело в том, как рассматривать инфляцию. Общий индекс потребительских цен, конечно, двузначных величин не достигнет. Он будет в районе 8+. И я думаю, что он даже 9% не достигнет. Но ИПЦ складывается из трех компонентов: продовольственные товары, непродовольственные и услуги. И для людей, особенно из низкодоходных категорий населения, наиболее чувствителен продовольственный сегмент. А он уже вышел за 10%. В конце года он может превысить 11%», — сказала Остапкович.

Напомним, как сообщалось ранее, по словам Костина, инфляция в России может достичь 8%.