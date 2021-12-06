Москва, , 16:51 — REGNUM Обнародованы имена 17 победителей из Южного федерального округа и 7 победителей из Северо-Кавказского федерального округа в региональных финалах треков Бизнес и промышленность» и «Государственное управление» конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», реализуемого в рамках нацпроекта «Образование». Подробности 6 декабря сообщает сайт rsv.ru.

Финалы прошли в ростовском ДонЭкспоцентре. В течение конкурсных дней участники прошли оценочные испытания — работали в командах, решали управленческие кейсы из практики руководителей. Компетенции конкурсантов оценивали профессиональные эксперты.

Представители из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, встретившись на одной площадке, соревновались только с представителями своего округа и трека. В финалах двух треков принимали участие 290 конкурсантов, в том числе 172 представителя ЮФО и 118 представителей СКФО.

«Сегодня развивать и совершенствовать управленческие навыки требуется не только молодым специалистам, но и опытным управленцам — руководителям проектных команд, топ-менеджерам, директорам предприятий, главам общественных организаций, государственным служащим.

Конкурс «Лидеры России» зачастую становится стимулом к собственному карьерному и личному росту. Многие участники, не победив в первый или во второй раз, активно готовятся, развивают свои навыки и компетенции, участвуют снова и добиваются успеха. Мы рады, что конкурс помогает тысячам управленцев России двигаться вперед.

По результатам конкурсных испытаний победителями стали 17 участников из Южного федерального округа и 7 конкурсантов из Северо-Кавказского федерального округа. При этом в треке «Бизнес и промышленность» 9 победителей из ЮФО и 3 победителя из СКФО, в треке «Государственное управление» 8 победителей из ЮФО и 4 победителя из СКФО. В 2022 году они станут участниками суперфинала и встретятся с победителями из других округов и треков конкурса «Лидеры России», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В треке «Бизнес и промышленность» всего определены 12 победителей: это 5 конкурсантов из Ростовской области, 3 участника из Ставропольского края, двое из Краснодарского края, по одному из Волгоградской области и Республики Калмыкия.

Одна из победителей трека — Ксения Мишукова из Невинномысска, директор по закупкам и логистике в строительной компании.

«Россия — страна возможностей, и моя цель участия — воспользоваться одной из них, взять реванш у себя самой в версии 2020 года. Я стала топ-менеджером, и в этом заслуга «Лидеров России». Конкурс дал мне внутренний пинок: я уехала в другой регион, переборола себя, вышла из зоны комфорта, отказалась от привычного уровня жизни и начала всё заново», — пояснила Ксения.

Победителями трека «Государственное управление» стали 12 конкурсантов: это трое участников из Ростовской области, двое из Краснодарского края, двое из Севастополя, по одному участнику из Крыма, Дагестана, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии, Ставропольского края.

«В конкурсе «Лидеры России» сильная система наставничества. В целом наставник важен для всех, в разных отраслях. Ни один спортсмен не станет олимпийским чемпионом без наставника и тренера. Рядом должен быть человек, который поручится за тебя. А если он не знает тебя, как он может тебя рекомендовать? Нужно добиваться того, чтобы люди, которые тебя увидели, оценили тебя как профессионала. Это дополнительная возможность конкурсантов «Лидеров России», которой обязательно нужно воспользоваться», — считает депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, член Наблюдательного совета конкурса управленцев «Лидеры России» Светлана Журова.

Победители окружных финалов примут участие в суперфинале конкурса и получат образовательный грант в размере одного миллиона рублей.

Кроме того, они будут включены в программу наставничества конкурса и смогут поработать с наставниками из числа руководителей субъектов Российской Федерации и других известных государственных и общественно-политических деятелей (для трека «Государственное управление»), сильнейших управленцев в области бизнеса и промышленности, а также руководителей крупнейших российских компаний (для трека «Бизнес и промышленность»).

Как сообщало ИА REGNUM, до 2024 года число участников профессиональных конкурсов, направленных на самоопределение и профессиональную самореализацию, в рамках проектов платформы «Россия — страна возможностей» нацпроекта «Образование» должно составить выше 60%.