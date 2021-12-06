Москва, 6 декабря, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану пока удаётся твёрдо удерживать власть в стране, несмотря на то, что Турция в последнее время испытывает серьёзные экономические трудности. Об этом заявил 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Для того, чтобы позиции Эрдогана существенно ослабли, необходимо, чтобы народное недовольство экономической ситуацией накопилось, и население вышло бы на массовые акции протеста, отметил эксперт. При таком развитий событий возглавляемая Эрдоганом Партия справедливости и развития может потерпеть поражение на ближайших парламентских выборах.

«Эрдогану удаётся уравновешивать экономические проблемы, которые в стране имеют место, напористым внешнеполитическим курсом, принёсшим опредёлённые результаты — в Карабахе, в Сирии, где он оттяпал приличную территорию», — сказал Александров.

По мнению эксперта, такая активная и наступательная внешняя политика пользуется популярностью у значительной части турецкого общества.

Напомним, что за последнее время в Турции произошло резкое падение курса национальной валюты — лиры.