Калуга, 6 декабря, 2021, 17:13 — ИА Регнум. В Калужской области принят бюджет 2022 года. Как заявил 6 декабря в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель Законодательного собрания области Геннадий Новосельцев, принятые параметры региональной казны позволят выполнить намеченные социальные обязательства. Это направление остается приоритетом. Расходы на социальные нужды составят 62% или более 49 млрд рублей бюджета следующего года.

Фото пресс-службы Законодательного собрания Калужской области Спикер калужского областного парламента Геннадий Новосельцев

По многим позициям бюджета 2022 года запланирован существенный рост. К примеру, по разделу «Образование» рост расходов по сравнению с 2021 годом составит 17%. По разделу «Здравоохранение» — 6%, в том числе по подразделам «Амбулаторная помощь» — 12%, «Скорая медицинская помощь» — 35%.

По словам Новосельцева, регион продолжит двигаться вперед, сохраняя статус донора. Для дальнейшего роста собственных поступлений особое внимание уделено развитию экономики. Так, по программе «Экономическое развитие в Калужской области» предусмотрено 5,2 млрд рублей. Расходы на реализацию национальных проектов в 2022 году составят 16,9 млрд рублей. На новые инвестиционные проекты заложено 1,3 млрд рублей, на дорожную отрасль — 6,7 млрд рублей.

Спикер отметил, что вышеназванное — «это некий фундамент развития, позволяющий региону увеличивать доходный потенциал и строить объекты, которых ждут люди». Это новые школы и детские сады, спортивные объекты, очистные сооружения в Юхнове, Людиново и Ермолино, открытие центра амбулаторной онкологической помощи в Кировском районе, специализированного кардиохирургического отделения областной больницы, модернизация первичного звена здравоохранения и многое другое. Это важно и востребовано людьми. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» рост расходов, предусмотренных на 2022 год, по сравнению с 2021 годом составит 17%.

«Общий анализ бюджета позволяет говорить о том, что экономика региона выходит на допандемийный уровень. Собственные доходы увеличатся на 7%, а в общей сложности доходы составят почти 74 млрд рублей», — отметил спикер областного парламента Геннадий Новосельцев.