История вопроса

В 2021 г. в странах Туркестана участились инциденты, связанные с дискриминацией русского и русскоязычного населения. В Казахстане Куат Ахметов и Диас Кузаиров при поддержке властей страны организовали т.н. "языковые патрули", в рамках деятельности которых они унижали представителей русского населения Казахстана. Людей заставляли публично извиняться под запись за то, что они используют русский язык. Кроме того, в Киргизии, Узбекистане и Казахстане произошёл целый ряд инцидентов с применением группового физического насилия в отношении русских, в т.ч. детей. При этом демонстрировалась ненависть по национальному, религиозному и этническому признакам.