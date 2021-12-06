Москва, 6 декабря, 2021, 17:02 — ИА Регнум. На политического заключенного, пророссийского блогера Ермека Тайчибекова в Казахстане продолжают оказывать давление. Об этом 6 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог Пётр Коломец.

ИА REGNUM Пикет в защиту Ермека Тайчибекова у посольства Казахстана

«Я вышел сегодня к посольству Казахстана с одной целью — добиться справедливости для Ермека Тайчибекова», — заявил эксперт.

ИА REGNUM Пикет в защиту Ермека Тайчибекова у посольства Казахстана

«Сегодня, 6 декабря, должно состояться ещё одно заседание, на котором Ермеку Тайчибекову предъявят дополнительные надуманные обвинения», — пояснил политолог.

«Я не сомневаюсь в предвзятости казахстанского суда», — отметил Коломец.

Цитата из видео. youtube.com Ермек Тайчибеков

Напомним, что Ермек Тайчибеков был приговорён к семи годам строгого режима после интервью одному из российских сетевых изданий. После приговора ему были выдвинуты новые обвинения.