Москва, , 16:44 — REGNUM Шесть новых домов построили и ввели в эксплуатацию в ноябре 2021 года в Москве в рамках программы реновации. Об этом 6 декабря сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Реновация Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам чиновника, ноябрьские новостройки находятся четырёх округах.

«Два из них расположены на юго-востоке столицы, еще два — на северо-востоке, и по одному — в Южном и Юго-Западном округах», — сказал Загрутдинов.

В частности, новые дома появились в Люблине, Кузьминках, Марьиной Роще, Зюзине, Царицыне и Лосиноостровском районах Москвы.