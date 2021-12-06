Москва, , 16:43 — REGNUM В Госдуме планируют ужесточить ответственность работодателей за нарушение прав профсоюзов, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В Трудовом кодексе есть норма, которая позволяет работникам отказаться от работы при сохранении заработной платы в том случае, если условия труда угрожают жизни и здоровью. Но мало кто из работников пользуются этой нормой и знают об этой норме», — сказал депутат Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия»).

В этой связи он отметил роль профсоюзов.

«Здесь необходимы усилия профсоюзов. Часто мы сталкиваемся с тем, что профсоюзные инспекторы труда, приходя на предприятие, что называется, здороваются с закрытой дверью, работодатели их игнорируют. Мы согласны с предложением об усилении ответственности работодателя за нарушение прав профсоюзов в этом вопросе», — отметил Исаев.

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