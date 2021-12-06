Ростов-на-Дону, 6 декабря, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Стартовала продажа билетов на матч 17-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Ростов» — «Урал». Игра состоится 11 декабря на стадионе «Ростов Арена», сообщает пресс-служба жёлто-синих.

Vk.com/fcrostov Матч «Ростов» — «Урал»

Билеты можно приобрести как в режиме онлайн, так и в кассах «Ростов Арены» и стадиона «Олимп» имени Виктора Понедельника. На стадион можно будет попасть только по QR-коду, соблюдая масочный режим и социальную дистанцию.

ПЦР-тест для детей для посещения «Ростов Арены» отменён.