Курган, , 16:43 — REGNUM В Курганской области за сутки обнаружили 192 новых случаев заражения коронавирусом, из них 97 зарегистрировано в Кургане. Об этом 6 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 198 случаев.

С начала пандемии в Курганской области на 6 декабря подтвердили 46 241 случай заражения коронавирусом, вылечились 36 144 курганца.

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