Тула, 6 декабря 2021, 16:39 — REGNUM Музей обороны Тулы открыли в парке «Патриот». 6 декабря музей осмотрели министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM управлении пресс-службы правительства региона.
Новый музей стал одним из основных проектов в рамках празднования 80-летия героической обороны города. На площади около трёх тысяч квадратных метров разместилось 27 экспозиционных, 64 мультимедийных и видеопроекционных комплексов, более тысячи подлинных экспонатов. В музее создана уникальная для региона иммерсивная экспозиция, благодаря которой посетители могут максимально ощутить атмосферу осажденного города.
Губернатор Тульской области высказал благодарность в адрес президента РФ Владимира Путина, поддержавшего идею создания музея, в также Министерство культуры России и лично Ольгу Любимову.
Экспозицию музея составили также личные вещи, документы, письма периода Великой Отечественной войны, переданные жителями региона в рамках акции «Народный музей». Туламашзавод передал три станка 1934−1937 гг. выпуска. Тульский оружейный завод передал образцы стрелкового вооружения и два макета пулеметов «Максим» — таким пулеметом в период обороны Тулы была укомплектована каждая стрелковая дивизия. Поисковые отряды подарили музею более 150 находок.
В день открытия музей по приглашению губернатора посетили члены юнармейского отряда щекинской школы №6 «Вежливые люди», ставшие победителями юнармейского форума в этом году.