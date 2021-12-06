Тула, , 16:39 — REGNUM Музей обороны Тулы открыли в парке «Патриот». 6 декабря музей осмотрели министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM управлении пресс-службы правительства региона.

Музей обороны Тулы открыли в парке «Патриот» Управление пресс-службы правительства Тульской области

«Идея создания музея принадлежит тулякам. Мы можем с уверенностью назвать его народным. В музее создана атмосфера, которая позволяет увидеть полную картину событий Тульской оборонительной операции», — подчеркнул Алексей Дюмин на открытии.

Новый музей стал одним из основных проектов в рамках празднования 80-летия героической обороны города. На площади около трёх тысяч квадратных метров разместилось 27 экспозиционных, 64 мультимедийных и видеопроекционных комплексов, более тысячи подлинных экспонатов. В музее создана уникальная для региона иммерсивная экспозиция, благодаря которой посетители могут максимально ощутить атмосферу осажденного города.

«Сегодня мы открыли уникальную иммерсивную экспозицию. Благодаря тонкой работе художников создана атмосфера максимального погружения, что позволяет испытать невероятные эмоции. Очень ценно, что здесь представлены экспонаты, которыми поделились в дар туляки в память о своих родных. Экспозиция трогает с первых минут. Уверена, это современное пространство станет популярным у молодежи», — отметила Ольга Любимова.

Губернатор Тульской области высказал благодарность в адрес президента РФ Владимира Путина, поддержавшего идею создания музея, в также Министерство культуры России и лично Ольгу Любимову.

Экспозицию музея составили также личные вещи, документы, письма периода Великой Отечественной войны, переданные жителями региона в рамках акции «Народный музей». Туламашзавод передал три станка 1934−1937 гг. выпуска. Тульский оружейный завод передал образцы стрелкового вооружения и два макета пулеметов «Максим» — таким пулеметом в период обороны Тулы была укомплектована каждая стрелковая дивизия. Поисковые отряды подарили музею более 150 находок.

В день открытия музей по приглашению губернатора посетили члены юнармейского отряда щекинской школы №6 «Вежливые люди», ставшие победителями юнармейского форума в этом году.